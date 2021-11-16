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16.11.2021 13:39
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Д.Б., Дзен, Сюжет дня, Украина
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В Раде требуют срочно строить «Стену» на болотах рядом с Белоруссией

Новости УкраиныБолотистая и лесная местность, которую рассматривают как надёжную естественную преграду, на самом деле, является...

Болотистая и лесная местность, которую рассматривают как надёжную естественную преграду, на самом деле, является лучшим способом пересечения фактически несуществующей границы между Белоруссией и Украиной.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявила депутат Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Ровенской области есть село Городище, оно находится фактически на границе с Республикой Беларусь. Что мы будем делать, когда болота и леса не защитят нашу границу?

Но я часто слышу от своих коллег аргумент – не переживайте, ландшафтные препятствия не позволят мигрантам, которые сегодня фактически является живым щитом, и Белоруссия с Москвой занимаются государственным терроризмом, могут пойти сюда потоком или стать инструментом в этой гибридной войне с ЕС, а следовательно, возможно, и с нами.

Всё внимание сегодня приковано не только к северной границе, но и к тому, что происходит на восточной границе с концентрацией войск с государством Украина.

Но вопрос другой. Кроме того, что Белоруссия просит поставить на западную границу «Искандеры», которые уже стоят в Калининграде и Крыму, вопрос – что делаем мы?

…Ещё раз подчеркну для тех, кто находится далеко от полесских регионов, о том, что болота и леса, на самом деле – это лучший способ пересечения фактически несуществующей границы», – сказала Бобровская.

Он признала, что проект «Стена» на границе с Россией оказался провальным, тем не менее, призвала повторить попытку его строительства уже на границе с Белоруссией.

«Просьба к правительству доложить парламенту не только, каким образом будем строить границу, она должна была строиться ещё вчера, начиная с инженерных работ, это не так сложно, для того, чтобы сделать семипунктовое разграничение кордона по типу огромного проекта «Стена», который был провален, на границе с Харьковской областью», – призвала депутат.

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