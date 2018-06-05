05.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде требуют уволить Доктора Смерть и ее миньонов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун должна быть незамедлительно уволена.

Такое заявление с трибуны Верховной Рады озвучил депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возмущение депутата вызвало высказывание заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, заявившего относительно государственного финансирования онкобольных украинцев заграницей: «Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы – ноль».

«Линчевский – член команды Ульяны Супрун, которая уже больше двух лет прикрываясь лозунгами реформы в медицине, на самом деле цинично издевается над людьми и ставит эксперименты, – напомнил Вилкул. – В частности, Супрун и её миньоны уже заявляют, что государство скоро перестанет выполнять свои социальные обязательства перед тяжелобольными. Такие например, как рак. Они уже даже не скрывают, что собираются уничтожить даже немногочисленные госпрограммы по лечению онкобольных».

«Каждый раз, когда вы голосуете за их реформы, вы ставите личную подпись под словами Линчевского, – добавил депутат. – Верховная Рада имеет возможность за одну минуту прекратить издевательство над гражданами, отправив Супрун в отставку. Но депутатское большинство этого не делает».

Он в очередной раз призвал проголосовать за проект постановления об увольнении Супрун.

«Я требую вынести в зал мой проект постановления об увольнении этой «доктора смерть», который мы вместе с моим коллегой Игорем Шурмой зарегистрировали ещё 17 января 2017. Сколько ещё нужно детских смертей и заболеваний, эпидемий и подобных высказываний чиновников Минздрав, чтобы вы выполнили свои обязательства перед людьми? Необходимо остановить уничтожение системы здравоохранения и людей. Поэтому я призываю парламент немедленно обратиться к правительству с требованием уволить не только Супрун, но и её заместителя Александра Линчевского. “Доктор смерть» должна быть уволена», – подытожил Вилкул.