Подпишись на рассылку
11.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Раде требуют вырвать Белоруссию из «лап России» и затянуть в «европейскую семью»

Новости Украины

Белоруссия должна быть вырвана из «лап России» и вместе с Украиной интегрирована в Европейский союз.

Об этом на «круглом столе» в Музее Майдана заявил депутат Верховной рады, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Гончаренко, сегодня Белоруссия стремительно интегрируется с Россией.

«Белоруссия – это та страна, которая нам очень близка культурно, исторически, ментально, с которой мы жили вместе со времен Киевской Руси, продолжая Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, Российской империей, Советским Союзом.

Это очень близкая нам страна, и мы очень хотим, чтобы эта страна вырвалась из этого гнета, из-под узурпатора Лукашенко, получила настоящую независимость. В том числе от Российской Федерации, потому что на наших глазах, по моему мнению, происходит аншлюс Белоруссии со стороны Путина. Это нас очень беспокоит и мы очень хотим и верим в демократическую и европейскую Белоруссию, которая совместно с Украиной будет в европейской семье народов», – заявил Гончаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть