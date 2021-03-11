В Раде требуют вырвать Белоруссию из «лап России» и затянуть в «европейскую семью»

11.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Белоруссия должна быть вырвана из «лап России» и вместе с Украиной интегрирована в Европейский союз.

Об этом на «круглом столе» в Музее Майдана заявил депутат Верховной рады, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Гончаренко, сегодня Белоруссия стремительно интегрируется с Россией.

«Белоруссия – это та страна, которая нам очень близка культурно, исторически, ментально, с которой мы жили вместе со времен Киевской Руси, продолжая Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, Российской империей, Советским Союзом.

Это очень близкая нам страна, и мы очень хотим, чтобы эта страна вырвалась из этого гнета, из-под узурпатора Лукашенко, получила настоящую независимость. В том числе от Российской Федерации, потому что на наших глазах, по моему мнению, происходит аншлюс Белоруссии со стороны Путина. Это нас очень беспокоит и мы очень хотим и верим в демократическую и европейскую Белоруссию, которая совместно с Украиной будет в европейской семье народов», – заявил Гончаренко.