В Раде угрожают национализировать российскую собственность

Почти тысяча украинских предприятий, собственниками которых числятся граждане России или российское государство, будут конфискованы.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявила депутат Верховной рады Рокслолана Пидласа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пидласы, под национализацию попадет также недвижимость, которая, по мнению Украины, принадлежит РФ.

«В следующем году будет выделено 19,4 миллиарда на так называемый Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, в который входит строительство жилья и восстановление критической инфраструктуры, закупки спецстехники…

20 миллиардов мало, но туда же, этот фонд будет наполняться. 20 миллиардов – это то, что запланировано, прибыль Нацбанка Украины, но также этот фонд будет наполняться за счет национализации объектов России как государства. 903 предприятия.

У нас есть конфискация через механизм санкций у российских олигархов. Это то, что мы слышим – Николаевский глиноземный завод Дерипаски, АльфаБанк – это все через механизм санкций», – сказала депутат.