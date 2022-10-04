В Раде угрожают национализировать российскую собственность

04.10.2022  12:32 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Почти тысяча украинских предприятий, собственниками которых числятся граждане России или российское государство, будут конфискованы.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявила депутат Верховной рады Рокслолана Пидласа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Почти тысяча украинских предприятий, собственниками которых числятся граждане России или российское государство, будут конфискованы....

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По словам Пидласы, под национализацию попадет также недвижимость, которая, по мнению Украины, принадлежит РФ.

«В следующем году будет выделено 19,4 миллиарда на так называемый Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, в который входит строительство жилья и восстановление критической инфраструктуры, закупки спецстехники…

20 миллиардов мало, но туда же, этот фонд будет наполняться. 20 миллиардов – это то, что запланировано, прибыль Нацбанка Украины, но также этот фонд будет наполняться за счет национализации объектов России как государства. 903 предприятия.

У нас есть конфискация через механизм санкций у российских олигархов. Это то, что мы слышим – Николаевский глиноземный завод Дерипаски, АльфаБанк – это все через механизм санкций», – сказала депутат.

«Второй механизм – это изъятие объектов права собственности России как государства. Это такие квазисуверенные активы, и они в цивилизованном мире не могут изыматься через судебный механизм, потому что у нас есть Международный суд ООН, который сказал, что никакой национальный суд не может лишить права собственности государство.

А эти объекты, по нашему мнению, опосредованно принадлежат органам власти Российской Федерации. Они принадлежат оффшорным компаниям или каким-то гражданам, которые связаны. По мнению СБУ и НАЗК, которые занимались аудитом этих активов, конечным бенефициаром есть, например, Министерство энергетики России или Министерство промышленности Российской Федерации и так далее.

Тут с этими активами нужна самая высокая легитимность решения. И указ президента, который утверждает Верховная рада, дает такую высшую легитимность этому решению», – заявила Пидласа.

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