В Раде угрожают России ракетным ударом и «превентивным асимметричным поражением»

01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна предпринять меры, чтобы быть в состоянии «на равных» воевать с Россией.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат от фракции «Голос», экс-боевик «АТО» Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В последнее время в СМИ активно обговаривается заявление Владимира Путина о пересмотре границ бывших советских республик и тема проведения Россией военных учений «Кавказ 2020» в контексте связанных с этим угроз для безопасности нашей страны.

В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что РФ неоднократно использовала проведение учений и угрожающие заявления как способ психологического давления не только на Украину, но и на европейские страны-члены НАТО. К такой тактике Россия прибегает для усиления своих позиций перед переговорами или для склонения стран для принятия выгодных для неё решений», – сказал депутат.

Также парламентарий подчеркнул, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной очень сильную военную группировку, и при необходимости может оперативно усилить её в полтора раза.

«Организация обороны Украины усложняется значительной протяженностью границ с вероятным противником, поскольку Россия может начать наступление не только со своей территории и временно оккупированных украинских территорий, а также с территории Белоруссии и непризнанной Приднепровской республики.

Таким образом, общая протяженность границы, который необходимо оборонять, составляет около четырёх тысяч километров», – добавил Костенко.

Депутат напомнил, что российские войска имеют на вооружении ракеты большой дальности способные нести ядерный заряд. Поэтому Украина должна развивать возможности и стратегии сдерживания противника, а именно – иметь мощную ракетную программу.

По мнению Костенко, имеющихся ракетных комплексов «Град», «Смерч», «Ураган» и «Точка У», а также новых «Ольха М» и «Нептун» недостаточно для противостояния российской армии, поэтому Киев должен создать и выполнить новую программу развития ракетного вооружения.

«В рамках этой программы нам необходимо разрабатывать ракеты с дальностью полёта от 300 до 2 000 километров. Именно такие характеристики обеспечат нам возможность нанесения ракетного удара по противнику не только в местах его скопления сил близ границы, но и уничтожить его объекты военной и административной инфраструктуры.

Таким образом, Украине уже сейчас необходимо менять приоритеты подготовки возможностей обороны от подготовки к войне с так называемыми ЛНР и ДНР, до возможности нанесения превентивного ассиметричного поражения силам РФ», – подчеркнул Костенко.

По его словам, это поможет Украине превратиться в регионального лидера.