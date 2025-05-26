В Раде утешают украинцев: Россия займет лишь Сумы, а не все пограничье

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 11:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


На Украине не знают детальных планов российской армии по созданию буферной зоны на границе.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине не знают детальных планов российской армии по созданию буферной зоны на границе....

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«Они будут понимать, что у них есть 20 километров зазора, где они могут отреагировать. Поэтому они хотят и создать [буферную зону]. Возможно ли это имеющимися силами и средствами? Возможно, в каких-то отдельных районах, как мы на Курщине отрабатывали. Возможно, они могут, но опять же – это при условии, что мы сделаем все неправильно, а они воспользуются каким-то моментом.

Но в условиях таких боевых действий, когда у них основные силы и средства на востоке находятся, они где-то атакуют, пытаются на Запорожском направлении, Курщина, у них сейчас есть чем заниматься, и просто я не представляю, на 2 тысячи километров сейчас пытаться создать зону, а потом ее просто удержать – это довольно сложная задача. Возможно, это все было сказано для того, чтобы захватить какие-то, например, Сумы и потом их удержать.

Опять же, это же сказать легче, чем сделать все это. Поэтому мы будем наблюдать, наша разведка это знает, будем наблюдать за этим. Заявления они уже неоднократно делали, поэтому наша задача, конечно, сдерживать их», – заявил Костенко.

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