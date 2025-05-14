В Раде ужаснулись масштабами разрушения Украины

Вадим Москаленко.  
14.05.2025 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Без увеличения западной помощи Украина не сможет быстро восстанавливать даже самые критические объекты.

Об этом на заседании украинского парламента заявил бывший член «ОПЗЖ», депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без увеличения западной помощи Украина не сможет быстро восстанавливать даже самые критические объекты. Об...

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«Вступление в Евросоюз – это конституционная цель Украины, это выбор нашего народа. Такой шаг защитит Украину на поколение вперед. Путь в ЕС – это наши реформы. Членство Украины в ЕС – это добавленная стоимость для всего региона.

Европейская интеграция – это не только мир, это основа для восстановления страны. Уже сейчас идет оперативная стадия восстановления. Программа «еВосстановление» стала помощью для почти 100 тысяч семей.

Но война разрушила 13% жилищного фонда, это более 2,5 миллиона домохозяйств. Таким образом, программа «еВосстановление» охватила только 4% пострадавших. Это очень мало. Мы ценим сделанное, но масштабы разрушений огромны. Нужно ускорить эти темпы, и люди не могут ждать», – сказал Гнатенко.

По его словам, нужно ускорить темпы восстановления, поскольку люди не могут ждать

«Люди в самых сложных регионах нуждаются в помощи и немедленно. Несмотря на это мы верим в программу «еВосстановление», и она имеет потенциал, ее нужно расширять. Международная поддержка, как и европейская интеграция, дают нам ресурсы», – резюмировал депутат.

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