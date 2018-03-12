12.03.2018, Киев, Игорь Петров

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В Раде ужаснулись: На Украине ежегодно вымирает областной центр

Минздрав ведет деструктивную политику в отношении человеческого потенциала Украины.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения майданщица Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошлый год мы потеряли 200 тысяч населения. Это один областной центр, такой как Тернополь или Ивано-Франковск. Что делает правительство для сохранения человеческого потенциала? Лечение больниц на онкологию профинансировано на 27% от потребности, больных на сердечнососудистые болезни – на 30%. 70 тыс медиков выехали из страны искать возможность выжить, потому что правительственная политика в отношении зарплаты не просто абсолютно неадекватна, она разрушающая. На сегодня мы являемся заложниками абсолютно деструктивной политики Минздрава”, – заявила депутат.

По ее словам, в прошлом году на закупку медикаментов было выделено шесть миллиардов гривен, но в итоге ничего так и не купили.

“Это означает, что люди умирают без своевременной помощи», – сказала Богомолец.

Она также отметила, что ее комитет подготовил более 20 законопроектов по социальной защите медработников и политики в здравоохранении, обратился к премьеру с предложением создать межведомственную комиссию по сохранению человеческого потенциала, но ответа так и не получил.

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