В Раде уже голосуют против мобилизации и продления военного положения

Игорь Шкапа.  
15.07.2025 14:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Украинский парламент в очередной раз продилл военное положение в стране.

За соответствующее решение проголосовали 320 из 337 зарегистрированных депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент в очередной раз продилл военное положение в стране. За соответствующее решение проголосовали...

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Это уже 16-е по чету продление военного положения с 2022 года. Примечательно, что в этот раз нашелся и противник – внесенный в российский реестр террористов и экстремистов Алексей Гончаренко проголосовал против. Есть один воздержавшийся – депутат от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

«Я проголосовал ПРОТИВ продолжения мобилизации и военного положения. Как и обещал: я не буду голосовать за продление мобилизации ПОКА НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ. Настоящий патриотизм – это честность, особенно, когда она не удобна. И эта честность о том, что фронт — это не линия, это петля. В эту петлю вы поставили миллион людей и живете счастливо и уютно. Ирония в том, что бессрочную службу поддерживают только те, кто не служит.

Можно выиграть войну, но проиграть людей. Без демобилизации – именно так и будет. Без конечных сроков службы — будет бусификация, будет произвол ТЦК, будет ужас, который происходит прямо сейчас на наших улицах», – объяснил свою мотивацию Гончарнеко в своем паблике.

Изменение позиции такого оголтелого русофоба объясняется просто: принудительная мобилизация отвергается большинством украинского общества (не говоря уже об Одессе, откуда родом Гончаренко), в том числе и значительной частью военных, которых заставили воевать против их воли.

Он добавил, что у его фракции («Евросолидарность» экс-президента Порошенко) другое мнение по этому поводу.

Депутат Ярослав Железняк обратил внимание на правовую коллизию, нарушающую закон  «О правовом режиме военного положения».

«При том, что только что Рада продолжила военное положение… и так же завтра нарушит статью 10 о том, что нельзя увольнять премьера. При том, что все согласны, что статью надо просто уточнить или изменить, но по правительству так спешат, что завтра просто проигнорируют эту норму», – написал Железняк.

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