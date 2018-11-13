В Раде уже готовы к прямым переговорам с ЛДНР

13.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Официальному Киеву необходимо начинать диалог с республиками Донбасса, избравшими свое новое руковдство.

Об этом «Известиям» заявили депутаты Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Евгений Балицкий. По его мнению, после пяти лет конфликта в Донбассе украинцы понимают, что урегулирование конфликта возможно только в политической, а не в военной плоскости. А это значит, что официальный Киев должен найти в себе силы, чтобы начать диалог с руководством и населением неподконтрольного региона.

«Нужен диалог с Донбассом. Там прошли выборы, которые мы как государство не признаем. Но в данном случае это неважно — надо ехать и разговаривать, — уверен Евгений Балицкий. — В конце концов, этих людей на посты выбрал народ, а это лучше, чем неуправляемый хаос. Кроме того, когда на местах управляют определенные люди (пусть и нелегитимные, как мы считаем), есть с кем разговаривать. Надо прекратить убивать друг друга», – сказал депутат Евгений Балицкий.

По его словам, переговоры с Донецком и Луганском могут начаться уже после выборов президента Украины в марте 2019 года.

О необходимости дипломатического решения заявила и депутат ВР Татьяна Бахтеева.

“Пока власть на это не пойдет, война, к сожалению, будет продолжаться. Конфликту в Донбассе необходимо найти дипломатическое решение. Это начинают понимать всё больше украинских политиков и простых граждан. Прекращение страданий жителей страны должно стать первостепенной задачей руководства Украины», – отметила Бахтеева.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что проведение выборов в республиках никак не влияет на переговоры по мирному урегулированию конфликта, а местным жителям нужно было выстраивать свои органы власти.

“Все это никак не влияет на Минские соглашения. Официальный Киев может заявлять что угодно, но он все- равно сядет за стол переговоров с представителями ДНР. Кроме того, выполнение Минских соглашений остановилось задолго до 11 ноября 2018 года, поэтому связывать срыв переговорного процесса с выборами просто глупо», – подчеркнул Денисов в комментарии “Московскому комсомольцу”.

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