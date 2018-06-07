07.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Политика, Россия, Украина

В Раде уже хотят восстановления военно-политических связей с РФ


Украине нужно прекращать войну и возвращать Донбасс на любых возможных условиях.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме этого, политик убежден, что необходимо восстанавливать экономические и военно-политические связи с Российской Федерацией.

«С Россией мы вынуждены будем садиться за стол переговоров и договариваться. Это надо делать чем быстрее, тем лучше. Потому что у нас огромная граница. Друзья и враги, они сами выбираются человеком, а соседи, они от бога. Мы должны восстановить экономические связи, мы должны восстановить военно-политические связи, прекратить войну, разобраться с Донбассом. Вернуть его на тех условиях, на которых это будет возможно. Но вернуть его, вернуть наших людей», – заявил Балицкий

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