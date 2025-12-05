В Раде уже не стесняясь объявляют Зеленского хромой уткой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский стал очень уязвимой фигурой для давления США.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Рады Сергей Рахманин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Лидер страны подозревается напрямую или косвенно в причастности к коррупционному скандалу. А это так или иначе… Вы же поймете, что или мы можем подозревать, что он напрямую к этому причастен, верим в это, не верим, или он просто создал такие условия, при которых люди за его спиной могут расхищать государственные средства, а система это с легкостью допустила. То есть – он или беспомощный президент, или прямой коррупционер», – сказал депутат.

По его мнению, для внешнего мира это не имеет значения.

«С точки зрения политики, он если и не хромая утка, то по крайней мере очень уязвимая фигура», – говорит политик.

Он считает, что не случайно давление со стороны США усилилось именно в этот момент.