В Раде уже не стесняясь объявляют Зеленского хромой уткой

Игорь Шкапа.  
05.12.2025 17:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 35
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина


Владимир Зеленский стал очень уязвимой фигурой для давления США.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Рады Сергей Рахманин.

Владимир Зеленский стал очень уязвимой фигурой для давления США. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Лидер страны подозревается напрямую или косвенно в причастности к коррупционному скандалу. А это так или иначе… Вы же поймете, что или мы можем подозревать, что он напрямую к этому причастен, верим в это, не верим, или он просто создал такие условия, при которых люди за его спиной могут расхищать государственные средства, а система это с легкостью допустила. То есть – он или беспомощный президент, или прямой коррупционер», – сказал депутат.

По его мнению, для внешнего мира это не имеет значения.

«С точки зрения политики, он если и не хромая утка, то по крайней мере очень уязвимая фигура», – говорит политик.

Он считает, что не случайно давление со стороны США усилилось именно в этот момент.

«И с точки зрения политической – Зеленский становится уязвимым, ему сопротивляться давлению со стороны американцев становится все сложнее», – резюмировал Рахманин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить