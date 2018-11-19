В Раде возмущены гигантскими зарплатами и премиями в “Нафтогазе”

19.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Топ-менеджмент НАК «Нефтегаз Украины» получает огромные зарплаты и премии, но при этом его деятельность направлена на уничтожение украинской нации и промышленности.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил глава депутатской группы «Возрождение» в Верховной Раде Украины Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на НАК «Нефтегаз Украины» – это преступники, которые получают сумасшедшие зарплаты в Украине за то, что они сознательно уничтожают украинский народ и промышленность. При себестоимости украинского газа 75-90 долларов они сегодня продают его нам по 300 долларов. При этом показывают, что это – государственная политика, которая вызвана давлением МВФ. Это – не государственная политика. Это их сознательная политика по уничтожению украинской промышленности, украинской нации.

Посмотрите, что происходит с господином Коболевым и его окружением. Они выписывают себе премии и зарплаты, которые являются самыми высокими в Европе. Только за последний год они выписали на 1 млрд 115 млн грн премий. Они выписывают себе зарплаты почти по 2 млн грн в месяц. Это почти в 150 раз больше, чем средняя зарплата по Украине. Коболев сегодня входит в тройку руководителей нефтегазовых компаний в Европе по размеру зарплаты. У руководителя Ofgem (Великобритания) средняя зарплата 26,7 тыс евро в месяц. 26,7 тыс. евро. Руководитель французской газовой компании Engie – 19,7 тыс. евро, румынской – 17,5 тыс. евро, литовской – 16,4 тыс. евро в месяц. А наш руководитель «Нефтегаза» – 31,5 тыс евро. За что? За какие такие великие достижения? Провал по увеличению добычи газа в Украине, выписывание премий себе и отправка 8 млн долларов за границу – вот это его политика. И правительство ее поддерживает», – подчеркнул Виктор Бондарь.