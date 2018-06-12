12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде возмущены выступлением экс-регионалки в Бундестаге

Глава комитата Верховной Рады «по свободе слова» Виктория Сюмар возмущена вчерашним выступлением в Бундестаге экс-нардепа от ПР Елены Бондаренко, которая осмелилась заявить, что на Украине уже давно нет свободы слова.

Свои гневные возмущения парламентарий выразила у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что вчера экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, выступая в Бундестаге, призвала Европу ввести санкции против тех, кто систематически нарушает права человека на Украине.

«Неоднократные убийства журналистов, тюремные сроки в 9 лет для людей, которые якобы настраивали youtube-канал, травля, поджоги, погромы… На Украине не существует права на свободу слова, потому что ты можешь получить пулю в затылок за то, что ты сказал. У нас появился целый клан политических заключенных, которых на Украине насчитывается более пяти тысяч. Вдумайтесь: 5 тысяч политических заключенных, людей, которые сидят за свою точку зрения. У нас появились люди, которые попросили политическое убежище в разных странах мира, начиная от США, России и заканчивая Германией. Эти люди бегут от невозможности реализации прав и свободы в своей стране. Украину покинул каждый третий. У нас было 45 миллионов населения, сейчас насчитывается порядка 30. Эти люди бегут от хорошей жизни? Нет, они бегут от плохой жизни. Я призываю обратить внимание на эти факты всех, кто здесь присутствует. Что мы можем сделать? Только одно: обратить внимание всех, кто причастен к поддержке нынешнего режима с майдана, на то, что он не соответствует тем принципам, которые он заявил. В отношении тех людей, которые систематически занимаются нарушением прав и свобод граждан, я призываю ввести санкции. Европа это может, если захочет», – заявила Елена Бондаренко.

Это выступление вызвало гнев у главы комитата Верховной Рады «по свободе слова».

«Эпоха постправды для меня – это когда Елена Бондаренко в немецком Бундестаге за российские деньги рассказывает о том, что на Украине осталось 30 миллионов украинцев, что в тюрьмах сидят 5 тысяч полит узников за их «убеждения», и что каждый журналист боится получить «пулю в затылок». И, да, конечно, она взывает к правам человека. Посмотрите на это…», – возмущается Виктория Сюмар.