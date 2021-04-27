В Раде вознамерились разорвать Керченский договор с РФ

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку Украина не способна конкурировать с Россией в Азовском море, Киев должен разорвать Керченский договор.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявила депутат Верховной рады, экс-вице-губернатор Одесской области Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень давно забыли, как это – быть морской державой, и видим, как трудно ВМС подниматься и снова выстраивать свою потенциал и мощь. Мы имели возможность выйти в Азовское море и подойти на полтора километра к кораблю береговой охраны ФСБ РФ, пока не получили предупреждение о невозможности подхода к их кораблю. Более того, он стоит на расстоянии 4-5 миль от берега Мариуполя, и спокойно мониторит, что происходит на море и на берегу.

Семнадцать лет назад в этом зале 23 апреля был принят Керченский договор, который говорит, что Азовское море – общее море для использования Россией и Украиной. Две страны будут позволять друг другу проходить через Керченский пролив, использовать в своих целях порты, и пропускать государственные и военные корабли», – сказала она.

По словам депутата, после 2014 года Россия якобы перестала выполнять это соглашение и стала относиться к Азовскому морю как к своей территории.

«Так вот, в 2014 году, после того, как произошла агрессия и аннексия Крымского полуострова, москали клали на этот договор большой болт. Это означает, что они спокойно построили себе мост, что они контролируют наших рыбаков и наших военных. И именно они дают разрешение на проход через Керченский пролив, а не Украина, которая даже не может подойти ни к одному их кораблю и решить проблему – потому что у нас нет морского потенциала.

Я очень прошу профильный комитет, прошу Верховного главнокомандующего и правительство, рассмотреть возможность денонсирования этого соглашения, и перестать играть по правилам РФ, которая чётко говорит, что «красные линии» будут устанавливать именно они», – разошлась Бобровская.