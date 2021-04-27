Подпишись на рассылку
27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

В Раде вознамерились разорвать Керченский договор с РФ

Новости Украины

Поскольку Украина не способна конкурировать с Россией в Азовском море, Киев должен разорвать Керченский договор.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявила депутат Верховной рады, экс-вице-губернатор Одесской области Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы очень давно забыли, как это – быть морской державой, и видим, как трудно ВМС подниматься и снова выстраивать свою потенциал и мощь. Мы имели возможность выйти в Азовское море и подойти на полтора километра к кораблю береговой охраны ФСБ РФ, пока не получили предупреждение о невозможности подхода к их кораблю. Более того, он стоит на расстоянии 4-5 миль от берега Мариуполя, и спокойно мониторит, что происходит на море и на берегу.

Семнадцать лет назад в этом зале 23 апреля был принят Керченский договор, который говорит, что Азовское море – общее море для использования Россией и Украиной. Две страны будут позволять друг другу проходить через Керченский пролив, использовать в своих целях порты, и пропускать государственные и военные корабли», – сказала она.

По словам депутата, после 2014 года Россия якобы перестала выполнять это соглашение и стала относиться к Азовскому морю как к своей территории.

«Так вот, в 2014 году, после того, как произошла агрессия и аннексия Крымского полуострова, москали клали на этот договор большой болт. Это означает, что они спокойно построили себе мост, что они контролируют наших рыбаков и наших военных. И именно они дают разрешение на проход через Керченский пролив, а не Украина, которая даже не может подойти ни к одному их кораблю и решить проблему – потому что у нас нет морского потенциала.

Я очень прошу профильный комитет, прошу Верховного главнокомандующего и правительство, рассмотреть возможность денонсирования этого соглашения, и перестать играть по правилам РФ, которая чётко говорит, что «красные линии» будут устанавливать именно они», – разошлась Бобровская.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть