21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Киев, Политика, Украина
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В Раде вызвали духа войны с Россией

В Верховной Раде зарегистрирован документ под названием “Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ВР. Порядковый номер законопроекта 9442.

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Автор проекта – нардеп Виталий Куприй – ныне внефракционный, а ранее член БПП.

Напомним, Рада проголосовала, а Петр Порошенко подписал закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Действие документа прекратится с апреля 2019 года. При этом, в ходе своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что между Россией и Украиной растет торговый оборот.

Тем не менее, среди противников нынешней украинской власти есть и такие, которые бурно радуются внесенному законопроекту.

“Урраааа! Урраааааа! Уррааааа! Давайте, несите войну срочно. Все патриоты голосуют за войну! Ладно, не с нашим щастьем.
ЗАССУТ. Все уже билеты на ёлку купили. Эхехе”, – пишет известный в прошлом киевский журналист, Максим Равреба, вынужденный после переворота покинуть Украину и ныне проживающий в Белоруссии..

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