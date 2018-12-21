В Раде вызвали духа войны с Россией

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной Раде зарегистрирован документ под названием “Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ВР. Порядковый номер законопроекта 9442.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Автор проекта – нардеп Виталий Куприй – ныне внефракционный, а ранее член БПП.

Напомним, Рада проголосовала, а Петр Порошенко подписал закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Действие документа прекратится с апреля 2019 года. При этом, в ходе своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что между Россией и Украиной растет торговый оборот.

Тем не менее, среди противников нынешней украинской власти есть и такие, которые бурно радуются внесенному законопроекту.

“Урраааа! Урраааааа! Уррааааа! Давайте, несите войну срочно. Все патриоты голосуют за войну! Ладно, не с нашим щастьем.

ЗАССУТ. Все уже билеты на ёлку купили. Эхехе”, – пишет известный в прошлом киевский журналист, Максим Равреба, вынужденный после переворота покинуть Украину и ныне проживающий в Белоруссии..