В Раде заклеймили президента Международного олимпийского комитета

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Новости Украины

Несмотря на заявления руководства МОК, Украина должна потребовать запрета для российских и белорусских спортсменов выступать на международных соревнованиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-зампред СБУ, депутат Верховной рады Андрей Кожемякин.

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«Президент МОК Томас Бах вчера во время заседания G20 недвусмысленно высказался за возвращение россиян и белорусов на международные спортивные арены», – заявил политик во время выступления в парламенте.

Он говорит, что профильное министерство и Национальный олимпийский комитет до сих пор молчат по этому поводу, а потому требует от них «немедленно сформировать консолидированную позицию относительно одиозного заявления Томаса Баха и призвать спортивные сообщества других стран солидаризироваться с Украиной».

«Украина никогда не согласится на реабилитацию спортсменов Российской Федерации и Беларуси, пока на наши головы падают их ракеты, пока убивают наших людей и детей, пока разрушают наши стадионы, пока нога вражеского солдата – орка топчет нашу землю. Потому мы сегодня делаем это заявление и надеемся, что нас поддержит и Национальный олимпийский комитет, и профильное министерство», – сказал Кожемякин.

Стоит заметить, что вчера, несмотря на заявление Баха о недопустимости политизации спорта, Международный параолимпийский комитет приостановил членство России и Белоруссии.