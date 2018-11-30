В Раде занервничали «Мы теряем поддержку в ООН»

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина стремительно теряет поддержку в ООН – из года в год инициативы Киева поддерживает все меньшее количество стран.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявила депутат Верховной Рады Алена Шкрум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы теряем, к сожалению, голоса в ООН. И даже по резолюции по правам человека в Крыму мы за три года потеряли шесть голосов. Было, если я не ошибаюсь, 73 страны «За», а уже в этом году у нас всего 67 голосов за эту резолюцию. Мы теряем голоса и теряем время, по моему мнению, из-за недостаточно жесткой позиции», – заявила Шкрум.

Ранее меджлисовский журналист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев заявил, что голосования в ООН по украинским резолюциям не стоит оценивать как победы, потому что при порядке 70 поддерживающих инициативы, голосуют против или воздерживаются почти сотня стран.