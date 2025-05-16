В Раде запричитали: Люди бегут на новые территории России!
Многие украинские беженцы получают издевательски малую поддержку от государства, или не получают вовсе, из-за чего ищут возможности вернуться на новые территории России.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вопрос, который беспокоит всех людей, потерявших собственные дома. Большинство из них не получают социальных пособий, несмотря на то, что потеряли всё. Люди надеются только на себя.
Такая ситуация заставляет людей либо выезжать за границу, либо возвращаться в оккупацию.
Поэтому хочу спросить планируется ли расширение количества переселенцев, которым будет выплачиваться ежемесячное пособие, запланированы ли единовременные социальные выплаты для семей переселенцев, такие как зимняя поддержка. Если да, когда и в каком размере?», – спросил депутат.
Однако заместитель министра социальной политики Дарья Марчак не дала ответа, а только сухо отчиталась о действующих копеечных выплатах.
«По ВПЛ у нас на сегодня действует уже 4 программы поддержки, это всем известная программа помощи на проживание, где мы платим 2-3 тысячи, и в рамках этой программы у нас помощь получают 1,1 миллиона внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, у нас действует программа «приют», в рамках которой примерно 50 тысяч семей получают пособие на проживание, а точнее, владельцы жилья, оказывающие эту поддержку», – сказала Марчак.
Зато она похвасталась, что сейчас ведётся работа над цифровизацией этих компенсаций.
«Мы планируем, что помощь внутренне перемещённым лицам продолжится на таком же уровне и в следующем году», – подытожила замминистра.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: