19.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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В Раде завопили, что украинским солдатам некуда будет возвращаться

Народные депутаты должны, отбросив страх, выйти из политических окопов и наконец назвать врага врагом.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил замглавы фракции «Народный фронт», экс-командир батальона “Миротворец” Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока военные держат фронт на Востоке, политики в Украине должны набраться смелости и подняться из политического окопа, не быть трусами и не жить с мыслью о договорённости с пятой колонной, защитить страну изнутри от реванша. В коридорах власти не летают пули, не бьют миномёты, не стреляют танки, потому стоит набраться смелости и после пяти лет с начала революции достоинства назвать врага врагом и решительно отбросить угрозы российского плана захвата Украины через информационную гибридную войну», – заявил депутат.

«Мы должны осознавать, что если политики не выполнят свою работу, может случиться так, что украинскому солдату не будет куда возвращаться, в свою украинскую Украину. Нельзя быть трусами, конъюнктурщиками и коллаборантами, когда речь идёт о родном государстве!» – добавил Тетерук.

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