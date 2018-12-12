В Раде заявили, что Россия не принадлежит русским

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Имперская политика российского государства якобы всегда была направлена на уничтожение других народов и культур.

Об этом на заседании круглого стола в Киеве парламентского комитета комитета по заграничным делам заявил народный депутат из фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, не было никакой разницы в имперской политике как Российской Империи, так и СССР.

«Ассимиляция и уничтожение культурной идентичности не отличалась в отношении коренных народов от колонизированных народов. Никакой разницы в политике Российской империи в отношении к украинскому народу или в отношении к малым народам не было. То есть все должны были быть уничтожены, вся культура должна была быть уничтожена, чтоб сформировать какую-то новую имперскую культуру», – отметил политик.

Также на заседании сообщили, что Российская Федерация не является государством русских, которые сами не знают, где находятся их земли.

«Сложная и сознательно манипулируемая ситуация и с самими россиянами, а точнее русскими, жителями Российской Федерации. Русские, россияне де-факто являются титульной, и одновременно с этим коренной нацией Российской Федерации. Их статус фрагментированный. Российская Федерация не является государством русских, и сами русские не имеют чётких государственных границ, их фактическое доминирование опирается на навязывание русского языка и понятие так называемого большинства во всех республиках Российской Федерации», – добавил в свою очередь украинский историк, член экспертного совета Государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк.