В Раде Зеленского обвинили в большом дерибане «коронавирусных денег»

15.09.2020, Киев, Игорь Петров

Средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, пошли на дерибан в виде строительства дорог по завышенным ценам.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила Ирина Геращенко «Европейская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где 10 миллионов тестов, которые Зеленский якобы героически закупил в марте? Страна не тестирована, учителя и врачи вынуждены платить от 1000 до 1700 гривен из своей зарплаты, чтобы в частных клиниках сделать тест. И врачи тоже. Где эти тесты? А они пошли на так называемое большое строительство, большой дерибан. Мы только и видим, как ленточки ездят разрезают «слуги» вместе с президентом», – сказала Геращенко.

По ее словам, несмотря на то, что деньги из фонда борьбы с коронавирусом пошли на строительство дорог, их построено меньше, чем в прошлые годы.

«Несколько цифр: 2018 год – 3800 тысяч километров дорог построено, 2019 – 2400 тыс. километров, 2020 – 1800. Но их стоимость выросла на 57%, а по некоторым участкам – в 2-3 раза. Считаю, что правоохранительные органы должны задать вопрос – а что же это за большой дерибан когда за деньги налогоплательщиков вместо того, чтобы помочь бороться с коронавирусом вы ленточки перерезаете? И крадете деньги на этих тендерах», – заявила депутат.