В Раде Зеленскому припомнили квартиру в Крыму

19.10.2021 15:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сделал тотальную ложь государственной политикой страны.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил депутат Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина готова к новой волне ковида» – заверил мастер спорта по борьбе с короновирусом Владимир Зеленский, внимание, уже в июле этого года – снова соврал. Потому что за последние месяцы мы среди лидеров по уровню смертности от коронавируса в мире, а украинские медики снова столкнулись с переполненными реанимациями и недостатком кислорода», – сказал политик.

«Украина готова к отопительному сезону на 99%» – сказал две недели назад вице-премьер Зеленского – соврал. Угля на складах ТЭЦ в четыре раза меньше нормы, обещанного дешёвого газа для населения – в три раза меньше обещанного, потому что когда нужно было заполнять хранилища по низким ценам, власть направила эти деньги на своё «крадивныцтво». Тотальная ложь привела Зеленского к власти, и теперь тотальная ложь стала государственной политикой Зеленского», – заявил Герасимов.

«Украинцы в шоке от того, что Зеленский оказался циничным и жадным богатеем, который не платит налоги и военный сбор, имеет виллы в Италии, квартиры в Лондоне и оккупированном Крыму», – напомнил депутат.