В Раде жалуются, что военные ревизоры-бюрократы лишили ВСУ «отваги»

Вадим Москаленко.  
22.08.2024 22:26
  (Мск) , Киев
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Бюрократия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На территории Украины расплодилось огромное количество всяких ревизоров и проверяющих комиссий, которые не дают ВСУ нормально функционировать.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украины расплодилось огромное количество всяких ревизоров и проверяющих комиссий, которые не дают...

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«Я проживаю на Львовщине, и здесь, как и в других регионах, сосредотачивается очень много разных подразделений сил обороны, есть огромный учебный полигон, который известен на всю страну и на всю Европу.

И, конечно, очень обидно признавать тот факт, что у нас проверяющих комиссий сегодня во время войны, возможно, даже больше чем боевых бригад. И командиры разных уровней вместо того, чтобы воплощать новые инновации, посвящать больше времени своим подчиненным, обучать тех самых отважных, отважных от нас боевым искусствам, которые обороняют нашу страну, они тратят огромное количество времени на нужды, на удовлетворение различных запросов, различных проверяющих комиссий.

Поэтому сегодня с этой трибуны я призываю наше Министерство обороны, чтобы все же уменьшить количество бюрократии во время войны», – призвал Бакунец.

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