В Раде жалуются на трехкратное преимущество России в мобилизационном ресурсе

Россия наладила военное производство, сотрудничество с партнерами и имеет как минимум трехкратный перевес в мобилизационном ресурсе над Украиной.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« У русских намного больший мобилизационный ресурс. Как минимум, в три раза больше военнослужащих они могут мобилизовать в случае необходимости, исключительно из-за большей численности населения. Это не единственный фактор, который влияет на победу или поражение той или иной стороны, но понятно, что мобресурс, то есть количество людей, которых ты можешь мобилизовать, – это очень весомый аргумент», – сказал депутат.

«Второй аргумент – это преимущество в боеприпасах и вооружении. Они нарастили производство определенных систем вооружения, производство боеприпасов. Да, они больше используют те запасы, которые накапливались за десятилетия Советского Союза. Даже те танки или БТРы, которые они выпускают в достаточно большом количестве, по большому счету это нельзя назвать чистым производством. Это берутся с баз хранения танки старого образца, они модернизируются и подаются как новые.

Но этот ресурс достаточно большой. Плюс, они смогли нарастить выпуск боеприпасов, в частности снарядов, плюс у них есть возможность получать боеприпасы от своих стран-партнеров. Имеется в виду, в первую очередь Иран и Северная Корея. Эти преимущества являются достаточно ощутимые», – заявил Рахманин.