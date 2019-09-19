В Раде ждут официального обращения Кличко о перевыборах в Киеве

19.09.2019

Официальное обращение мэра Киева Виталия Кличко о роспуске Киевсовета не поступало в парламент, поэтому не может рассматриваться в профильном комитете и выноситься в сессионный зал, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил заместитель председателя фракции “Слуга народа” член комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправлени Александр Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы.

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“Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждем официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, дальше оно поступит в комитет, и мы будем в комитете определяться”, – отметил Корниенко.

По его словам, следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который является главным в этом вопросе, запланировано на 1 октября.

“Если он успеет до этого подать (представление – ред.), возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения”, – добавил нардеп.

Напомним, 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины относительно роспуска Киевсовета VIII созыва. Об этом он заявил после того, как Киевсовет снова не собрал кворум для проведения очередной сессии.

В свою очередь, ряд украинских СМИ сообщает о том, что властью реализуется стратегия, суть которой в переносе акцента с противостояния между Офисом президента и Виталием Кличко на противостояние между депутатами Киевсовета и Виталием Кличко.

Поскольку Банковая вынудила Кличко самого попросить у Верховной Рады назначить перевыборы в Киевсовет, следующие ходы президентской канцелярии якобы будут выглядеть следующим образом:

– Киевсовет встречно обращается к ВР с просьбой устроить перевыборы мэра.

– ВР, принимая обращения Кличко, инициирует перевыборы мэра и горсовета.

Итогом всех этих манипуляций станет то, что желаемые Банковой перевыборы в Киеве в общественном мнении будут выглядеть не как результат интриг команды президента, а как результат требований самих же киевских депутатов.

“Вот так меняют акценты и убирают козырь мэра Киева, что всё это политический заказ Коломойского и Главы ОП. Теперь это всё “местечковый конфликт”, – резюмирует близкий к власти телеграм-канал “Легитимный”.

Напомним, ранее Кабмин единогласно поддержал представление к президенту об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Однако Банковая медлит с окончательным указом об этом, поскольку власть еще не определилась с единым кандидатом на должность городского головы Киева.