21.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
США, Украина, Энергетика
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В Раде зовут США, чтобы «отрубить одно из щупалец русского мира»

Чтобы устранить газовую зависимость от России, необходимо установить новую газовую зависимость от США, отдав американским компаниям украинскую ГТС.

Об этом в ходе круглого стола «Энергетическая независимость Украины» заявил нардеп от «Народного фронта», экс-майданщик Андрей Левус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выступаем за то, чтобы были привлечены средства больших и прозрачных компаний, которые точно не принадлежат нашим врагам. Мы общаемся с компаниями, которые находятся в Соединенных Штатах, которые действительно высказали интерес по разведке и добыче украинского газа, и в том, чтобы совместно модернизировать нашу газотранспортную систему.

Если наладится добыча газа и мы устраним Фирташа из этой сферы, если американское компании и другие международные инвесторы будут помогать нам с нашей ГТС, то мы фактически остановим огромную проблему, кручение вокруг газовой трубы, и отрубим одно из щупалец русского мира», – сказал депутат.

Напомним, ранее Верховная рада отправила в Кабмин постановление с требованием упростить и ускорить процесс привлечения на украинский рынок и к управлению ГТС иностранных газодобывающих компаний, в частности – из ЕС и США.

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