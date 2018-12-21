В Раде зовут США, чтобы «отрубить одно из щупалец русского мира»

21.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Чтобы устранить газовую зависимость от России, необходимо установить новую газовую зависимость от США, отдав американским компаниям украинскую ГТС.

Об этом в ходе круглого стола «Энергетическая независимость Украины» заявил нардеп от «Народного фронта», экс-майданщик Андрей Левус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выступаем за то, чтобы были привлечены средства больших и прозрачных компаний, которые точно не принадлежат нашим врагам. Мы общаемся с компаниями, которые находятся в Соединенных Штатах, которые действительно высказали интерес по разведке и добыче украинского газа, и в том, чтобы совместно модернизировать нашу газотранспортную систему.

Если наладится добыча газа и мы устраним Фирташа из этой сферы, если американское компании и другие международные инвесторы будут помогать нам с нашей ГТС, то мы фактически остановим огромную проблему, кручение вокруг газовой трубы, и отрубим одно из щупалец русского мира», – сказал депутат.

Напомним, ранее Верховная рада отправила в Кабмин постановление с требованием упростить и ускорить процесс привлечения на украинский рынок и к управлению ГТС иностранных газодобывающих компаний, в частности – из ЕС и США.