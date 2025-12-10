В радиоэфире Лондона настоящая истерика из-за требований Трампа к Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп не понимает, что требование вывести войска Украины с Донбасса лишь раззадорят русских и обеспечат их дальнейший поход на Запад.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недавние слухи о секретных переговорах между США и Россией и о возможной передаче украинской территории напоминают логику Мюнхенского соглашения 1938 года… И если США передадут территорию России, это будет повторением той же катастрофической ошибки. И позволит Путину продолжить экспансию в Украину и в страны Балтии» – указала ведущая.

«Да, я полностью согласен, сходство пугающе близко. И если Донбасс будет передан, если будет заключено перемирие, то это только поощрит Путина, так зачем ему останавливаться? У него будет год или около того, чтобы восстановить свою армию. Мы знаем, что его военная машина работает на полную мощность. Его тракторные заводы производят танки. Он производит больше боеприпасов, чем весь остальной мир вместе взятый. Так что, если бы у него было два года на подготовку, он бы оказался в чертовски выгодном положении, чтобы продолжать сражаться», – сказал Бреттон–Гордон.

По его мнению, на Украине должны находиться войска стран НАТО, однако Россия этого не позволяет, а Вашингтон не настаивает.