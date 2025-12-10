В радиоэфире Лондона настоящая истерика из-за требований Трампа к Украине
Дональд Трамп не понимает, что требование вывести войска Украины с Донбасса лишь раззадорят русских и обеспечат их дальнейший поход на Запад.
Об этом в эфире «Times Radio» заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Недавние слухи о секретных переговорах между США и Россией и о возможной передаче украинской территории напоминают логику Мюнхенского соглашения 1938 года…
И если США передадут территорию России, это будет повторением той же катастрофической ошибки. И позволит Путину продолжить экспансию в Украину и в страны Балтии» – указала ведущая.
«Да, я полностью согласен, сходство пугающе близко. И если Донбасс будет передан, если будет заключено перемирие, то это только поощрит Путина, так зачем ему останавливаться? У него будет год или около того, чтобы восстановить свою армию.
Мы знаем, что его военная машина работает на полную мощность. Его тракторные заводы производят танки. Он производит больше боеприпасов, чем весь остальной мир вместе взятый. Так что, если бы у него было два года на подготовку, он бы оказался в чертовски выгодном положении, чтобы продолжать сражаться», – сказал Бреттон–Гордон.
По его мнению, на Украине должны находиться войска стран НАТО, однако Россия этого не позволяет, а Вашингтон не настаивает.
«Так что да, высказывания Трампа и его ближайших советников сейчас действительно поощряют Путина к этому. Так что да, это действительно очень опасные и трудные времена.
И давайте просто надеяться, что Трамп осознает всю серьезность ситуации и попросит кого-нибудь объяснить ему историю 30-х годов и то, что произошло. Чего он, возможно, сейчас не до конца понимает», – подытожил полковник.
