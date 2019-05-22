22.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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В Раду идут пророссийские силы – укроповец

Так называемые «пророссийские силы» на Украине имеют шансы сформировать вторую по численности фракцию в новом составе Верховной рады после внеочередных выборов.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил симпатизирующий президенту Владимиру Зеленскому политик и дипломат Богдан Яременко, представляющий партию «Укроп», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Яременко, первое же место займет политсила Зеленского под названием «Слуга народа».

«Мне кажется, что те силы оппозиционные, которые принято называть пророссийскими, они в будущем парламенте будут иметь, пожалуй, вторую по численности фракцию, которая будет иметь значительно более меньшее количество, пока что это так выглядит, чем у «Слуги народа». Но тем не менее, они будут иметь свое представительство. Объединятся ли они – лучше бы нет. Но я пока это не готов прогнозировать», – заявил Яременко.

Напомним, партию «Укроп» связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. С ним же ассоциируется и проект «Слуга народа», как и сам новый президент Украины Владимир Зеленский.

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