04.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

«В Раду идут волчары. Новые лица будут курить бамбук» – Поплавский

На Украине нужно упразднить выборы по одномандатным округам, оставив только партийные списки.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат украинского парламента, известный артист и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мажоритарку нужно ликвидировать и сделать так, чтобы люди проходили по открытым спискам. Сегодня мажоритарщики, которые прикормили свои округа, которые пять лет находятся в своих округах. Его знают, он знает. Как сегодня действуют мажоритарщики – дорогу построил, садик сделал, в школу дал окна и так далее. По мажоритаркам проходят такие волчары, что эти молодые будут просто в сторонке курить бамбук. Это просто пока эмоции, амбиции, но хотеть и мочь – это две большие разницы», – заявил Поплавский.

Напомним, что досрочные парламентские выборы на Украине пройдут по смешанной системе: половина депутатов рады будет избрана по партийным спискам, вторая половина – по мажоритарным округам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть