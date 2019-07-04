«В Раду идут волчары. Новые лица будут курить бамбук» – Поплавский

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине нужно упразднить выборы по одномандатным округам, оставив только партийные списки.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат украинского парламента, известный артист и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мажоритарку нужно ликвидировать и сделать так, чтобы люди проходили по открытым спискам. Сегодня мажоритарщики, которые прикормили свои округа, которые пять лет находятся в своих округах. Его знают, он знает. Как сегодня действуют мажоритарщики – дорогу построил, садик сделал, в школу дал окна и так далее. По мажоритаркам проходят такие волчары, что эти молодые будут просто в сторонке курить бамбук. Это просто пока эмоции, амбиции, но хотеть и мочь – это две большие разницы», – заявил Поплавский.

Напомним, что досрочные парламентские выборы на Украине пройдут по смешанной системе: половина депутатов рады будет избрана по партийным спискам, вторая половина – по мажоритарным округам.