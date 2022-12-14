В Раду подан законопроект о признании Косово

Украина должна как можно быстрее принять решение о признании независимости Косово.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, получивший скандальную известность своими русофобскими выходками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимость Косово, по историческим меркам 14 лет, это ничего, признало уже половина ООН и большая часть НАТО и ЕС, включая всех наших ключевых союзников. США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, все они признали независимость Косово. Там послы их работают. Ну все, это независимая страна», – заявил Гончаренко.

Он подчеркнул, что Косово всегда и во всем поддерживает Украину.

«Косово ввела все санкции против России какие могли. Понятно, что от санкций Косово Россия не упадет, но это тот шаг, который они могут сделать. Там есть украинские беженцы, там наших журналистов они приняли, я с ними встречался. И вообще там полная поддержка Украины.

Украина пока Косово не признала. Я считаю, что конечно должна признать. Я подал соответствующий проект решения в парламент. Должны сделать это как можно скорее, нам нужно быть с нашими союзниками. Хватить сидеть одной попой, пытаться сидеть на двух стульях, все мы уже увидели кто, есть кто.

Мы знаем, кто Россия, мы видим, кто Сербия, мы видим, как себя ведет правительство Венгрии. Хватит играться в эти игры. Мы видим, какую занял позицию Китай. Поэтому наше будущее одно – это со свободным миром. И весь свободный мир практически Косово признал», – с пафосом добавил депутат.