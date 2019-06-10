В Раду проходят четыре партии

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

По итогам внеочередных парламентских выборов на Украине в Верховную раду могут пройти лишь четыре партии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт представила данные исследований, которые проводились на прошлой неделе. В них приняли участие две тысячи опрошенных, 80% из которых заявили, что примут участие в выборах.

«Уверенно в парламент проходят лишь четыре политических силы. Это «Слуга народа» Зеленского с показателем 43,1%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Бойко-Рабиновича-Медведчука с показателем 11,7%, это «Европейская солидарность» Порошенко – 9,2% и «Батькивщина» – 9,1», – заявила Балакирева.