В Раду внесли представление на новый состав ЦИК
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.
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“Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК”, – говорится в сообщении.
13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат.
Среди предлагаемых новых членов ЦИК двое представителей Оппоплатформы – За жизнь!: Юрий Мирошниченко и Сергей Дубовик.
Спасибо!
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