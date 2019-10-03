В Раду внесли представление на новый состав ЦИК

03.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

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“Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК”, – говорится в сообщении.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат.

Среди предлагаемых новых членов ЦИК двое представителей Оппоплатформы – За жизнь!: Юрий Мирошниченко и Сергей Дубовик.