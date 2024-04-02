В районе Часова Яра сложилась наиболее угрожающая ситуация – генерал Кривонос

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Украина не имеет более или менее спокойного участка фронта – на каждом из них идут бои.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы не очень корректно говорить, что где-то есть второстепенное направление. Огромный российско-украинский фронт, который мы имеем, каждый метр украинской земли для нас самый важный», – сказал генерал.

«Я бы сказал, что на данный момент ситуация наиболее сложная для нас в районе Часов Яра. Это, наверное, наиболее угрожающая ситуация. Но это не исключает, что на других участках враг также проводит бои местного значения, которые просто так звучат «бои местного значения». На самом деле, это мощные бои, в них гибнут украинские воины. Потому для нас нет понятия важнейший или неважный участок», – заявил Кривонос.