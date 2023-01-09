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По пути из подконтрольного Киеву Краматорска в Соледар, где сейчас идут ожесточённые бои, пропали два британских «волонтёра». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что информация о пропаже в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило ещё 7 января. Речь о двух гражданах Великобритании 28 и 48 лет.

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Известно, что накануне, 6 января, в 8 утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась.

Отметим, что, как показывает практика, иностранцами, именующимися «волонтёрами», в подавляющем большинстве оказываются инструкторы НАТО, или наёмники, или торговцы органами, прикрывающиеся статусом медиков.

Машина, на которой передвигались британцы

Подобные «солдаты удачи» были взяты в плен из мариупольской «Азовстали», однако, несмотря на приговоры в ДНР к высшей мере наказания, наёмники были отпущены по обмену в свои страны.

Некоторые впоследствии вернулись на фронт воевать против России.