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18.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Провокации, Россия, Украина
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В рамках «гибридной обороны» на Украине предлагают массовые аресты несогласных

Украина требует признать военнопленными своих военных моряков, задержанных российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе, но при этом не предоставляет аналогичного статуса ополченцам ЛДНР.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспресо» заявила журналист Лариса Волошина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, Украине стоит подумать, как имплементировать Женевскую конвенцию и на своей территории. Война идет 5 лет. Есть арестованные люди, эти российские наемники. Они находятся в обычных украинских тюрьмах, и судят их обыкновенные украинские суды. Я не настаиваю, но думаю, что обществу нужно начать говорить о том, что наличие войны требует не только гибридную оборону, но более широкого применения международных норм», – сказала Волошина.

Она пояснила, что рассматривает людей, захваченных на Донбассе «как ресурс и материал для обмена», которого Украине не хватает.

«Недавно оккупационный министр спорта был освобожден. Он уже в Крыму. А на кого мы будем менять наших моряков? Поэтому крайне важно, чтобы Украина начала применять законодательство относительно предателей, возможно, коллаборации, чтобы сформировать жесткую позицию на переговорах. Заложники будут, их будет еще много, но должна быть стратегия», – сказала Волошина.

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