В рамках кампании «Признай Крым!» белорусы поехали на полуостров

05.10.2021 16:45 (Мск), Минск, Артем Агафонов

В конце предыдущей недели автор этих строк во главе делегации общественной кампании «Признай Крым!» посетил тот самый полуостров. Визит был короткий, погода, мягко говоря, не курортной, да и море удалось разве что потрогать пару раз, но впечатления от поездки с лихвой компенсировали эти недостатки.

В российском Крыму я не был ни разу. Случалось бывать там еще в украинскую эпоху и то, что увидел сейчас, впечатлило. Украинский Крым в свое время неприятно удивил обшарпанными домами и убитыми дорогами. Сейчас я увидел новый аэропорт, новую автомагистраль «Таврида», по качеству превосходящую все дороги, по которым я ездил в Беларуси, новые школы, больницы, парки. В Симферополе идет масштабный ремонт дорог. Прогресс налицо.

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Не обошлось и без ложки дегтя. Например, мой белорусский сотовый оператор вообще напрочь отказался признавать Крым и не работал даже в роуминге из-за чего возникли проблемы уже с банковским приложением. Неприятно удивили и цены на обратный билет в Москву. Если туда мы прилетели за 2 тысячи рублей, то обратно чудом удалось улететь за 7 тысяч. Проблемы есть, но без них не бывает. Главное, чтобы государство их решало. Очень не хватало прямого самолета из Минска в Симферополь. Вместо того, чтобы долететь за пару часов, нам пришлось делать немалый и выматывающий крюк по железной дороге.

Ностальгии по украинским временам я в Крыму как-то не заметил, хотя общался не только с политиками, но и с обычными людьми – таксистами, торговцами, работниками отеля. Да, жалуются на высокие цены, проблемы с легализацией самостроя, неискоренимую коррупцию и так далее. Но назад в Украину не хочет никто.

Еще одно впечатление – живое и активное гражданское общество. Тут мне российские либералы могут возразить, рассказать про управляемость российской демократии, но по контрасту с белорусской «выжженной землей» оно выглядит достойно.

Мы были в Крыму всего 2 дня – в пятницу и субботу. В первый день визита мы устроили пресс-конференцию. Четыре белоруса, которые выступили с презентацией кампании «Признай Крым!» представляли довольно широкий спектр мнений. Я – правоцентрист. Андрей Иванов, возглавляющий оргкомитет партии «За Отечество!» – консерватор, Сергей Мамяков, возглавляющий полоцкую городскую организацию Республиканской партии труда и справедливости – сторонник левых взглядов, Всеволод Шимов – белорусский политолог. Для него политика, несмотря на явные пророссийские симпатии, еще и сфера научного интереса.

Несмотря на такое разнообразие, мы были одной командой и никаких противоречий не ощущалось. Тема признания Крыма является точкой консенсуса для всех пророссийских сил в Белоруссии.

Пресс-конференция продолжалась 2 часа и по своей энергетике была одним из самых сильных мероприятий, которые я проводил. Новые знакомства, участие известных людей, интересные вопросы и новые идеи, предложенные участниками. С крымской стороны состав участников тоже был пестрым – журналисты, политики, представители гражданского общества и бизнес-сообщества.

Второй день программы мы назвали «партийным». Утром мы отправились в Севастополь на встречу с руководителем городской организации «Справедливой России» Евгением Дубовиком. Эта партия нам хорошо знакома, с ней активно сотрудничает РПТС и создаваемое движение «За труд и справедливость», входящее в нашу коалицию.

Другая партия, с представителями которой мы встретились вечером, была для нас во многом загадкой и на встречу мы шли настороженно. «Новые люди» – новая парламентская партия либерального толка, пока еще «темная лошадка». Но опасения оказались напрасными – по крайней мере, в вопросе статуса Крыма и белорусско-российской интеграции у нас взгляды оказались общими. В отличие от белорусских и многих российских либералов, эта партия призывает развивать, а не разрушать уже построенное.

Некоторые меня уже начинают критиковать за эти встречи. Кому-то не нравится «Справедливая Россия», кому-то «Новые люди». Однако я – не российский, а белорусский политик. Поэтому моя задача – не вмешиваться в российский политический процесс, а искать союзников в том, что касается интеграции и развития Союзного государства. И чем больше таких союзников удастся найти как в России, так и в Белоруссии – тем лучше.