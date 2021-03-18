В рамках «Крымской платформы» американцы хотят решить вопрос Донбасса – Царев

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал так называемую «Крымскую платформу» (формат для международных консультаций) по указке США, чтобы добиться от России сдачи Донбасса.

Об этом в интервью youtube-каналу ForPost заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымская платформа» это не проект для отвлечения, а долгоиграющая программа, в рамках которой американцы хотят решить вопрос Донбасса. Программа минимум – договориться о том, что Россия передаст Донбасс Украине без всяких условий в обмен на признание Крыма. Запад проведет там повторный референдум. Задача максимум – забрать Донбасс и по-прежнему подвешивать Крым», – сказал Царев.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.