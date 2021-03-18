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18.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, США, Украина
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В рамках «Крымской платформы» американцы хотят решить вопрос Донбасса – Царев

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал так называемую «Крымскую платформу» (формат для международных консультаций) по указке США, чтобы добиться от России сдачи Донбасса.

Об этом в интервью youtube-каналу ForPost заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымская платформа» это не проект для отвлечения, а долгоиграющая программа, в рамках которой американцы хотят решить вопрос Донбасса. Программа минимум – договориться о том, что Россия передаст Донбасс Украине без всяких условий в обмен на признание Крыма. Запад проведет там повторный референдум. Задача максимум – забрать Донбасс и по-прежнему подвешивать Крым», – сказал Царев.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

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