В рамках подготовки к обмену вышла на свободу еще одна украинская политзаключенная

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Спортсменка Дарья Мастикашева освобождена в зале суда после двух с половиной лет лет в СИЗО. В рамках юридической очистки в ходе подготовки к обмену, судом утверждена сделка о признании вины в обмен на освобождение “по отбытому” без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает на своем сайте правозащитная группа Успішна варта.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вместе с Дарьей освобожден на тех же условиях и будет отправлен на обмен другой политзаключенный – Александр Каратай.

Напомним, Мастикашева была задержана СБУ в августе 2017 года по бездоказательному обвинению в государственной измене. К ней применялись пытки, чтобы выбить признание. За 2 года в суде так и не начались слушания по сути дела. Все это время Дарья не видела своего маленького сына и мать.Её бездоказательно обвиняют в государственной измене.

По версии СБУ, Дарья Мастикашева якобы занималась вербовкой ветеранов АТО на востоке Украины для имитации подготовки терактов в России, которую российские спецслужбы смогли бы использовать для дискредитации украинских властей. По статье №111 Уголовного кодекса Украины, а грозит ей от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества

Ранее в интервью для СМИ украинский адвокат Валентин Рыбин рассказал о том, как было сфабриковано дело Дарьи Мастикашевой.



«Женщина, которая 14 августа 2017 года была похищена у своего автомобиля людьми неизвестными в балаклавах, погружена в багажник служебного автомобиля и вывезена в неизвестном направлении. На протяжении 14-15 августа к ней применялись пытки, издевательства, ее душили, выбивали показания и записали эти показания на камеру — это очень важный момент», — подчеркнул Рыбин.

По его словам, когда он затребовал это видео в полном объеме, то в СБУ адвокату сообщили, что «данного видео нет, в материалах уголовного производства данного видео также нет и что никто из представителей СБУ не проводил следственные действия с моей подзащитной, которые фиксировались бы с помощью видеокамер».

«Когда я задаю один самый главный вопрос: «Ребят, а вы тогда откуда взяли это видео и показали его на брифинге?» В СБУ начинается просто гробовая тишина, они понимают, что им отвечать нечего, и поэтому не предоставляют вообще никаких ответов. Таким фактом я доказываю, что моя подзащитная Мастикашева была задержана, к ней применялись пытки, она подвергалась физическому насилию и в дальнейшем Служба безопасности настолько безнаказанно себя чувствует, что даже показала это видео всему миру. Однако сейчас отказывается от своих действий и говорит о том, что они якобы ничего не снимали», — констатировал Рыбин.