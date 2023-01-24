«В Рамштайне Украине подсластили пилюлю и разошлись» – Карасев

Вадим Москаленко.  
24.01.2023 11:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Вся концепция поставок Киеву танков со стороны западных стран запуталась в формулах НАТО.

Об этом в эфире своего видеоблога говорил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся концепция поставок Киеву танков со стороны западных стран запуталась в формулах НАТО. Об...

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«Это наступательное вооружение [танки], это новый виток войны, одно дело оборонительное, другое наступательное. Поэтому, видите, они, немцы, пилюлю подсластили. Они предоставляют Украине какие-то зенитки не самые новые, ПЗРК, там американцы дают неплохие БМП «Брэдли», дают новые снаряды и противоракетные комплексы, но это оборонительное (кроме «Брэдли»).

Но всё, что дали немцы на миллиард долларов – это оборонительное. А какое понимание формулы войны у того же Шольца? В отличие от поляков, британцев прибалтийцев. Он говорит, мы должны нанести поражение агрессии России в Украине. Не России, а агрессии», – сказал эксперт.

«Во-вторых, формула, которой руководствовались до этого этапа страны НАТО и весь западный альянс относительно войны – не дать победить России, не дать победить Украине. Не дать проиграть – это значит не создать возможность для полной победы, поэтому оборонительное оружие.

Какая формула получается в результате. Запад, его императив, не дать победить России, а с учётом возможного наступления Украины, задача России – не дать победить Украине. Вот в этом железнодорожном тупике и застрял «леопардовый поезд» коалиции «Рамштайна», и надо как-то выходить, может, мы что-то скажем более резко», – посетовал Карасёв.

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