В РАН призывают руководство РФ наконец явиться на экономическую войну с Западом

Владимир Гладков.  
26.01.2023 22:44
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Финансы, Экономика


В условиях экономической войны с Западом Россия упорно не прибегает к адекватным ответам, каким мог быть хотя бы арест западных активов.

Об этом в эфире радио «КП» сказал ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях экономической войны с Западом Россия упорно не прибегает к адекватным ответам, каким...

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«Помимо горячей войны, мы наблюдаем экономическую войну, причём она началась до горячей. И наши меры, здесь я более компетентен, чем в военных делах, неадекватны экономическим угрозам и экономическим действиям Запада в отношении нас.

Мы, во-первых, не предотвратили кражу наших активов, во-вторых, мы похожи на такую мямлю в отношении этих активов, мы пока риторически обсуждаем, что с этим делать, 11 месяцев. И, грубо говоря, ничего пока толком не сделали серьёзного», – отметил он.

«Вообще-то, по логике вещей, если мы потеряли 300 миллиардов, необходимо не ныть, что, вот, а может будет возврат, а может не будет, а как Запад поступит, а арестовывать имущество Запада на равновеликую сумму. Или, по крайней мере, арестовывать с такой же заморозкой, и чтобы этот актив работал на нас. Это логическое действие напрашиваемое, причём, опять – ответное, мы всегда отвечаем, мы не идём впереди событий, мы плетёмся», – заявил Сухарев.

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