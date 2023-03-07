В Rand Corporation огорошили Украину: США не интересует захват территорий для бандеровцев

Вадим Москаленко .  
07.03.2023 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Хоть страны западного блока и добиваются стратегического поражения России, в Вашингтоне никого не интересует помощь бандеровцам в захвате каких-либо территорий.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хоть страны западного блока и добиваются стратегического поражения России, в Вашингтоне никого не интересует...

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«Насколько важным вам кажется не позволить России почувствовать себя победителем? Россия аннексировала один раз украинские земли, это Крым. Затем она аннексировала Донбасс, Запорожскую, Херсонскую области. Это ведь ключевые моменты.

Насколько важно, чтобы агрессор был наказан? Не просто для Украины, а для всего мира. Есть Китай, есть – очень много неразрешённых территориальных конфликтов. И не станет ли любое поощрение России «Давайте остановимся на этой линии», тогда в мире будут запущены очень неожиданные и опасные процессы», – возмутилась ведущая.

Однако Самуэль Чарап разочаровал бандеровцев. По его словам, Запад заинтересован в стратегическом поражении России, которое якобы уже состоялось, а вовсе не в возвращении Киеву каких-то территорий.

«В широком смысле очень важно, чтобы агрессия России не стала успешной и не принесла больше плюсов, чем минусов для России. Но вопрос территориальный – это лишь один из аспектов возможного проигрыша России.

С моей точки зрения, Россия уже проиграла стратегически в любом случае. Она настолько себя ослабила, особенно в долгосрочной перспективе. Даже если линия боестолкновения остаётся на той линии, где она сегодня, никто, глядя на это, не скажет: «Вау, мы сможем такого достичь, если займёмся агрессией против соседа», – рассуждал американец.

По его словам, территориальная целостность Украины заботит Запад куда меньше множества других вопросов.

«Сложно это трактовать как победу, несмотря даже на то, что территориальные изменения важны, но не настолько по отношению ко всем аспектам стратегического поражения России, которое уже факт. Россия уже никогда не вернётся к тому месту, которое занимала до начала войны», – заливал украинцам Чарап.

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