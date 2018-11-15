//exit;
15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Медицина, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

В разгар эпидемии на Украине запретили популярный препарат от гриппа

На Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против гриппа “Викс актив симптомакс”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства “Викс актив симптомакс” порошок для орального раствора со вкусом лимона по 10 саше в коробке серии 62868961А1, британского производства из-за несоответствия спецификации по показателю “Парацетамол”, – говорится в сообщении.

Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

“Викс актив симптомакс” используется для симптоматического лечения простуды и гриппа (головная боль, боль и ломота в теле, боль в горле, заложенность носа и повышенная температура).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть