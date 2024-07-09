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Утром 8 июля в городе Пловдив ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности Болгарии) арестовало лидера городской организации движения «Русофилы» Златомира Девленского.

«Арест был осуществлен жестоким способом путем вылома двери его квартиры в квартале Коматево в 5:30 утра», – сообщил «Радио Пловдив» депутат Иван Петков, ссылаясь на слова матери Девленского.

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Позже в тот же день сотрудники ДАНС доставили арестованного в офис. Там в его присутствии проводился обыск. Не ясно, были ли изъяты документы или другие вещи, рассказал Иван Петков. Поговорить с задержанным ему не удалось, ему лишь сообщили, что его отвезут в СИЗО.

«Девленскому предъявлено обвинение районной прокуратурой Пловдива, но мне отказались сообщить, в чем именно заключается обвинение», – рассказал депутат.

Окружная прокуратура Пловдива объявила в конце рабочего дня, что наблюдает за расследованием дела о «возможном разглашении информации, составляющей государственную тайну».

«Сегодня в ходе операции Службы национальной безопасности и прокуратуры были задержаны два человека, подозреваемых в распространении сведений, составляющих государственную тайну. В отношении задержанных проводится оценка доказательств на предмет возможного предъявления обвинений», – уточнили в прокуратуре.

Заместитель районного прокурора Пловдива Галин Гавраилов добавил в комментарии для издания «Сега», что второй арестованный – бывший сотрудник муниципалитета Родопи. Они якобы обменивались информацией с Девленским, которая будет изучаться на предмет, не является ли она государственной тайной.

Сегодня будет решено, будут ли им предъявлены обвинения.

Спустя несколько часов ДАНС опубликовали официальное заявление: «Задержаны два человека, подозреваемые в распространении информации, составляющей государственную тайну, работа по делу продолжается».

Защиту Девленского возьмет на себя адвокат из Софии, и тогда в деле будет больше ясности, – пообещал Иван Петков.

33-летний Златомир Девленский – младший эксперт отдела «Координация и проекты» муниципалитета Родопи. Он также является аспирантом Политехнического университета имени Паисия Хилендарского и аспирантом Астраханского государственного университета в России. Девленский возглавляет региональное отделение «Русофилов» в городе Пловдив. Движение делало упор на укреплении культурно-духовных и исторических связей между народами Болгарии и России.

Какую государственную тайну мог огласить человек, который выступает за сохранение и укрепление отношений Болгарии и России? И почему, например, болгарскому адмиралу Ефтимову не предъявили обвинение в оглашение государственной тайны, когда тот 7 февраля 2023 года встречался с представителями разведки Украины, где обсуждал, какое оружие имеет Болгария, и что из имеющегося можно дать Зеленскому – без санкции на то народа и президента?

Важно обратить внимание и на странное совпадение – 4 июля в территориальных водах Болгарии в Черном море – напротив Крыма – стартовали т.н. учения НАТО «Бриз-2024», которые будут проходить до 14 июля. В эти дни НАТОвская активность в Болгарии зашкаливает, что видно и в деятельности спецслужб Болгарии. Понятно, кому они реально подчинены, если людям с четкой позицией по отношению к России начали предъявлять обвинения.