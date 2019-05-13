В разразившемся «хохлогейте» Зеленский пытается быть над схваткой

13.05.2019, Киев, Александр Ростовцев

Уже довольно много писалось и говорилось, что действующий президент Дональд Трамп не намерен понимать и прощать непосредственных участников кампании по его дискредитации. Речь идёт об иностранных – в первую очередь украинских – спонсорах предвыборной кампании «Бастинды Клинтон», но уже видно, что Трампом внесены в списочек врагов и наиболее крикливые украинские попугаи, больше всех трещавшие о кремлёвском запроданстве Донни.

После того, как трёхлетнее следствие спецпрокурора Мюллера полностью очистило Трампа от связей с ГРУ, ФСБ и «ольгинской фабрикой троллей», у президента США развязаны руки, и ему уже можно, наконец, уделить время политической вендетте. Ибо, месть, как известно, – это блюдо, которое лучше подавать холодным. Тем более, речь идёт о предстоящих президентских выборах, в которых Трамп хочет участвовать, несмотря на гадкое послевкусие от предыдущих.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Не дожидаясь официальных разбирательств, властные эмпиреи покинули некоторые политики, сильно досаждавшие Трампу своими идиотскими подозрениями в течение последних трёх лет. Например, в конце апреля прошение об отставке подал первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн, науськавший спецпрокурора Роберта Мюллера на поиски «русского следа» в избирательной кампании Трампа и всё время державший руку на пульсе этого дела.

Роберт Мюллер.

Уже в мае, в Киев, для встречи с новоизбранным президентом Украины Вовочкой Зеленским, должен был прилететь доверенный человек Трампа, адвокат Рудольф Джулиани.

На эту встречу вся украинская «элитка» уже занимала очередь, чтобы облобызать туфлю посланника, а также лично заверить его в своей абсолютной лояльности большим людям в Вашингтоне, однако 11 мая в СМИ было распространено сообщение, что Джулиани в Киев не приедет.

В сообщении телекомпании Fox News, посвящённом отмене визита, Джулиани объяснил, что его миссия прервана из-за того, что «избранный президент Украины может быть окружён врагами президента США и даже врагами Америки».

Рудольф Джулиани.

Поразительно, что на этот раз «врагами Америки» названы не сферические агенты ФСБ-ГРУ, и не анонимные «русские хакеры», а вполне конкретные представители украинской власти и даже американские чиновники. В качестве антипримера Джулиани указал на нардепа Лещенко, обозвав добросовестного соросовского грантоеда Серёгу «активным противником президента Трампа и сторонником Хиллари Клинтон», также «причастным к вмешательству в американские выборы 2016 года».

«При этих обстоятельствах встреча была бы малоэффективной и могла оказаться в руках тех, кто захотел бы её исказить», – сказал своё веское слово адвокат Трампа. А чтобы ни у кого не осталось сомнений в целях его киевской миссии, Джулиани сообщил Fox News, что его визит должен был «помочь расследованию деятельности украинских чиновников, помогавших Клинтон на президентских выборах в США».

«Это расследование может выявить некоторых людей, которые инициировали и распространяли утверждения, которые были признаны ложным в результате двух расследований ФБР. Этот ложный заряд не возник из воздуха. Если этот заряд не возник на Украине, есть доказательства, что подтолкнули к жизни его именно там, и подтолкнули незаконными средствами», – добавил юрист.

Зеленскому предлагалось оказать помощь миссии Джулиани, чтобы вывести на чистую воду бывшего вице-президента Джо Байдена из администрации Обамы, изрядно наследившего на Украине в период своего кураторства.

В частности, по сообщению Wall Street Journal и New York Times, Джулиани интересовали подробности коррупционного сидения сынка Джо Байдена в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма», а также скандальная отставка генпрокурора Шокина, который вёл дело против «Бурисмы», под настойчивыми требованиями американцев.

А чтобы дать Зеле в полной мере прочувствовать серьёзность намерений команды Трампа, «врагами Америки» были объявлены нардеп Лещенко, как один из предводителей соросят в украинской власти, а также посол США в Киеве Мари Йованович, оказывающая им своё покровительство, которой 20 мая предстоит расстаться с должностью.

Разворот Джулиани и его громкое заявление одному из ведущих телеканалов Америки – это даже не толстый намёк, а, скорее, удар пыльным мешком по голове всему украинскому истеблишменту. Для ещё не вступившего в полномочия президента Украины Вовочки Зеленского вопрос поставлен ребром: «А ты, пацан, за республиканцев или за демократов?»

Судя по свежему наполнению ленты Фейсбука нардепа Лещенко, «враг Америки» Серёга навалил полные шаровары пареной репы, пытаясь подставить под карающий занозистый черенок мозолистые задницы «плокулола» Луценко и «проворовавшегося депутата» Розенблата, одновременно стараясь выгородить «казака Байденюка», поскольку именно дядюшка Джо считается одним из кандидатов от Демократической партии США на будущих президентских выборах.

Сергей Лещенко и Юрий Луценко.

Яростно стуча себя во впалую грудь, Лещенко утверждает, что он «не виновен», а виновна во всём порошенковская держиморда Луц, систематически вравшая американцам: «Дело «Бурисмы» закрыли не из-за Байдена – его закрывал сам Луценко. Врал, что чёрная бухгалтерия сфальсифицирована. Врал, что Лещенко и Сытника осудили за вмешательство в выборы – а это был админсуд по делу Розенблата, и решение не вступило в законную силу».

Было любо-дорого наблюдать, как коллекционер квартир, грантоед, майдаун и гибкая опора власти вертится ужом на сковородке, подогреваемой разгорающимся «хохлогейтом».

В общем, нынешним кураторам украинского политического скорпионариума предстоит выслушать от своих подопечных майданошумеров множество оправдательных историй с перекладыванем вины с очень больной головы на такую же нездоровую.

А что же президент Зеля? Какова его реакция на «хохлогейт» и предложение эмиссара Трампа, от которого невозможно отказаться?

Как сообщает боевой листок американских консерваторов The Washington Post, штаб Зеленского мечется в поиске золотой середины между стульями, чтобы и попу свою удержать навесу, и не обидеть как действующего президента Трампа, так и его возможного преемника.

Источники в команде Зели лопочут и дают зуб на отсечение кирзачом, что Вовочка «не враг Америке или президенту Трампу, и не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт США».

«Это точно не наша война. Мы должны держаться от подобного как можно дальше. Зеленский не считает возможным политическое давление на правоохранителей Украины, чтобы Белый дом добился своих целей», – сообщает американское издание со ссылкой на собственный источник в команде КВН Кривого Рога.

Заявление, мягко говоря, наивное. Не Вовочке и его окружению решать за Белый дом, какими путями достигать поставленных целей. Этот вознёсшийся на вершину власти клоун ещё не знает, как закулиса умеет дёргать за ниточки своих буратин и пьеро, ошибочно считая себя парящим в небе суверенным орланом. Но сам-то Вовочка (по собственному признанию) является продолжателем курса Порошенко с небольшими косметическими поправками. Нельзя клянчить военную, финансовую и политическую поддержку у Америки и держаться как можно дальше от внутренних американских разборок, в которые по собственному скудоумию влезли «папэрэдныки», организовав «хохлогейт».

Теперь черёд Зели расхлёбывать эту кашу. Выбор у него невелик: «за папу» или «за маму» придётся её кушать. Третьего не дано.