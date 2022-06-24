В разрушенной Украине всплеск безработицы: на одно рабочее место претендуют 12 человек

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Новости Украины

Война и схлопывание экономики резко обострили проблему безработицы на Украине. Сегодня в стране на одно свободное рабочее место претендует примерно 12 соискателей.

Об этом в интервью киевскому изданию УНН рассказала заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

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«Ситуация на рынке труда сложная, поскольку у нас уменьшается количество подаваемых в службу вакансий, по состоянию на сегодня у нас 22 000 вакансий. Приблизительно на одну вакансию имеем 12 соискателей, на одно предложение свободного рабочего места», – рассказала Мельник.

В таких условиях высокой конкуренции все зависит от имеющегося багажа знаний, квалификаций, компетенций соискателя и региона, где он ищет работу.

«Начало полномасштабной войны заставило их приостановить или остановить ведение своей хозяйственной деятельности, а некоторых это даже заставило переехать в более безопасные территории. Соответственно и количество появляющихся вакансий становится меньше. Спрос на каждую вакансию намного больше, чем предложения, но те работодатели, которые переместились в безопасные регионы, сейчас настраивают свои производственные мощности, и мы прогнозируем, что у нас также увеличится количество вакансий, которые будут заявлены работодателем для укомплектования. По количеству вакансий мы планируем выйти на ориентиры текущей работы в довоенное время», – уверена чиновница.

Мельник также сообщила, что на сегодняшний день в статусе безработного зсрегистрированы 321 тысяча украинцев. В общей сложности с начала года услугами службы воспользовалось более 700 000 граждан.