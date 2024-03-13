В разведке США увидели разрушение военного потенциала Украины

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Украинский военный потенциал разрушается без американской помощи. Это видно на фоне отступления ВСУ из Авдеевки и роста военного потенциала России.

Об этом на слушаниях в Палате представителей заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агрессивная война президента Путина против Украины не ослабевает. Отступление Украины из Авдеевки и их борьба за предотвращение дальнейших территориальных потерь в последние несколько недель выявили эрозию военного потенциала Украины и снижение доступности внешней военной помощи», – сказал глава спецслужбы.

«Помощь, которая предусмотрена в дополнительном соглашении, абсолютно необходима Украине прямо сейчас. Без этой помощи трудно представить, как Украина сможет поддерживать чрезвычайно упорные успехи, которых она добилась в борьбе с русскими. Особенно, учитывая рост российского производства боеприпасов, а также закупки в Северной Корее и Иране», – заявила Хэйнс.