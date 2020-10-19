«В разы дороже» – эксперт рассказал об афере Зеленского с поставками ядерного топлива Украине от Westinghouse

19.10.2020, Киев, Игорь Петров

Контракт на поставки топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС, подписанный недавно НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric Company, невыгоден Украине и нужен только Westinghouse, которая использует Украину в качестве испытательного полигона для нового топлива.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для ВВЭР-440 Westinghouse до сих пор коммерческими поставками не занимался, хотя давно хотел это сделать. После первой неудачной попытки опытной эксплуатации ядерного топлива на ВВЭР-440 в Финляндии еще в конце 90-х годов к кому только Westinghouse не подкатывал с выгодным предложением поэкспериментировать на них. Отказались не только финны, но и союзники США по НАТО – венгры, чехи и словаки.

Согласилась в итоге страна которая союзником по НАТО не является, но де-факто пребывает в статусе колонии, то есть Украина, к тому же, имеющая болезненный, прежде всего с материальной точки зрения, опыт опытной же эксплуатации ядерного топлива Westinghouse для ВВЭР-1000. При этом два реактора ВВЭР-440 являются самыми старыми из 15 эксплуатируемых реакторов.

Я думаю, что крики о «втором Чернобыле», которые периодически поднимаются и уже слышны в связи с этим новым контрактом, на самом деле, под собой оснований серьезных не имеют хотя бы в силу надежности самих реакторов ВВЭР. Но вот, что заплатят за эксперимент в итоге те, над кем экспериментируют, причем заплатят немало – это факт. При этом те, кто будут платить, пребывают перманентно в безденежном состоянии», – сказал эксперт.

Американское топливо, которое поставлялось для блоков ВВЭР-1000 украинских АЭС, было существенно дороже российского, а топливо для блоков ВВЭР-440 будет еще дороже.

«Топливо для ВВЭР-1000 по оценкам примерно на 20-25 процентов дороже, чем российское, в том числе и потому, что Westinghouse не занимается конверсией и обогащением урана, и «Энергоатом» закупает диоксид урана на рынке самостоятельно. Возможно, поэтому ни одна из стран, эксплуатирующих ВВЭР-1000, кроме Украины, так и не решилась закупить американское ядерное топливо.

За скобками оставляется во время этого щенячьего восторга (по поводу заключения контракта) и то, что Украине пришлось в связи с использованием американского топлива быстро строить очень недешевое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое построили недалеко от Припяти и бывшей Чернобыльской АЭС.

Все это пришлось сделать, поскольку Westinghouse не забирает даже на временное хранение отработанное ядерное топливо, тогда как Россия украинское отработанное ядерное топливо на временное хранение принимает, а в случае с отработанным ядерным топливом для ВВЭР-440 еще и осуществляет его переработку.

Разумеется, эксплуатация ядерного топлива на реакторах ВВЭР-440 будет обходиться дороже российского топлива уже не на 20-25 процентов, а, возможно, даже в разы. Тепловыделяющие сборки для ВВЭР-440 конструктивно отличаются от тепловыделяющих сборок для ВВЭР-1000 и при этом блоков таких в стране всего лишь два.

То есть, поставки будут и опытными, и штучными, даже если опытная эксплуатация окажется нормальной и подтвердит характеристики этих новых ТВС. Более того, вот эти два блока среди всех построенных в УССР, как я сказал, являются самыми старыми и даже после продления их эксплуатации на 20 лет они должны быть выведены из эксплуатации в 2030 и 2031 году.

То есть, для украинской стороны контракт подписанный, кстати говоря, в присутствии президента Зеленского, коммерческого смысла не имеет вообще.

Зато это имеет коммерческий смысл для Westinghouse, поскольку в случае успешной эксплуатации они планируют выйти на рынок топлива для ВВЭР-440, а их сегодня в мире эксплуатируется двадцать два реактора, плюс еще два строятся», – рассказал эксперт.