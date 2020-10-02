В разы страшнее «голодомора»: киевский журналист рассказал о социальной катастрофе в «незалежной»

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевская власть боится делать перепись населения, потому что Украина за годы «независимости» потеряла более половины людей – это беспрецедентная катастрофа, сравнимая разве что с Великим голодом в Ирландии.

Об этом в эфире YouTube-каналу «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тему переписи населения на Украине не поднимают, потому что результаты будут катастрофическими. Если на Украине сейчас наберётся 26 миллионов населения, это будет очень хорошо, но вероятнее всего даже меньше чем 26 миллионов.

Дело в том, что есть методики подсчёта количества населения по количеству потребляемого хлеба, это очень устойчивый показатель. Есть достаточно точный расчёт потребления хлеба на душу населения в стране, и за счёт этого просчитывается количество населения.

По этим методикам на Украине с очень большой натяжкой осталось 26 миллионов, а реально, если сейчас тут проведут перепись населения, то это будет свидетельством демографической катастрофы», – отметил он.

Также корреспондент сравнил положение Украины с Великим голодом в Ирландии 1845-1849 годов, когда погибло или эмигрировало около половины населения.

«Причём аналогов такой катастрофы в мировой истории практически нет, можно сравнить только с великим голодом в Ирландии середины XIX века, когда Ирландия потеряла больше половины населения – часть умерла от голода, а часть эмигрировала в США. Других подобных прецедентов в мировой истории нет», – заключил Синельников.