В регионах тем партиям, которые не поддерживают СВО, могут «дать в зубы» – политолог

Новости Украины

На ход муниципальных выборов в РФ очень сильно повлияла Специальная военная операция. Все тем, кто не поддерживает СВО, в регионах ничего «не светит».

Об этом в ходе спецэфира «Дайте сказать!»: «Ночь выборов-2022» заявил директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что Специальная военная операция серьёзно повлияла. Вот ты выходишь, да, говоришь, вот я – «Яблоко». Ну и всё, до свидания, давай, – избиратель говорит. Потому что ты не можешь, если твоя партия не поддерживает СВО, добраться до большинства избирателей. Да, в Москве «Яблоку» полегче. Там много людей и есть люди, которые их поддерживают. Таких, знаете, криптобандеровцев много. Не только врагов, но есть и много просто критиков. То есть в Москве им – полегче. В регионах там вообще ничего не светит в принципе. Да там не просто не будут голосовать, там – в морду могут дать сразу. То же самое – с навальнистами. Они всё – растворились. Кто-то мимикрировал, как в Москве это, кстати, произошло, под коммунистов, между прочим. Кто-то там побежал к «Яблоку», кто-то за кордон убежал. В общем и в целом, с несистемной оппозицией ситуация такая, что каши с ней не сваришь сейчас. Даже системная оппозиция, хотя «Яблоко», какая она системная, один иноагент на ионоагене сидит, и враг на враге и врагом погоняет. В любом случае партия зарегистрирована Минюстом, пока ещё. Лидеры её на свободе, пока ещё. Поэтому партия существует в правовом поле. Но, надеюсь, недолго. Потому что нам такие враги не нужны», – сказал Данилин.

Ведущая в свою очередь отметила, что «Яблоко», ставит себе целью лишь противостояние СВО.

«Причём они официально заявляют, что они не собираются решать, в Москве по крайней мере, проблемы горожан, а быть только против СВО», – сказала она.